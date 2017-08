LG wprowadza do oferty dwa nowe modele projektorów LED

Na tegorocznych targach IFA firma LG zaprezentuje po raz pierwszy projektor laserowy ProBeam UST - Ultra Short-Throw oraz nową wersję projektora LG MiniBeam (model PH30JG).

Zdjęcie Projektor LG MiniBeam /materiały prasowe

Projektor LG ProBeam UST umożliwia wyświetlanie obrazu Full HD (1080p) przy bardzo małej odległości od ekranu. Projektory Ultra Short-Throw nie wymagają profesjonalnego montażu, podłączania kabli, ani dużej przestrzeni między obiektywem a ekranem. Rozwiązanie to pozwala na uzyskanie obrazu o przekątnej 100 cali z odległości zaledwie 12 cm. Ponadto, projektor ProBeam UST nie wymaga specjalnego stojaka - aby rozpocząć projekcję filmu, wystarczy ustawić go na dowolnym meblu. Ze względu na małą odległość od ekranu, nie występują też problemy z cieniem rzucanym przez wstających widzów.

Projektor LG ProBeam generuje obraz o jasności nawet 1500 lumenów ANSI, czyli jest 1,5-krotnie jaśniejszy od poprzedniego projektora UST firmy LG. Projektor ProBeam UST cechuje się dużym współczynnikiem kontrastu 150 000:1, który gwarantuje ostry i wyraźny obraz podczas wyświetlania każdego programu TV lub filmu. Co więcej, w projektorze ProBeam UST zastosowano źródło światła o żywotności szacowanej na 20 000 godzin. Innowacyjny moduł laserowy o kształcie litery "I" pozwolił na uzyskanie smukłego i eleganckiego profilu urządzenia, który doskonale prezentuje się w każdym pomieszczeniu.

Projektor LG ProBeam UST zapewnia szerokie możliwości podłączania kilku bezprzewodowych głośników lub słuchawek. Funkcja korekcji zniekształcenia trapezowego w czterech narożnikach pozwala na zniwelowanie zniekształcenia obrazu zarówno w poziomie, jak i w pionie, co przekłada się na maksymalną swobodę wyboru miejsca na projektor ProBeam UST - nieosiągalną dla innych urządzeń. Jako urządzenie klasy premium projektor został wyposażony w nagradzany system operacyjny LG webOS, który zapewnia widzom dostęp do coraz szerszej oferty usług streamingowych.

Na targach IFA 2017 zadebiutuje też przenośny projektor LG MiniBeam. Jest to urządzenie o rozdzielczości HD, wyposażone we wbudowany akumulator wystarczający na nawet cztery godziny pracy. Tym samym, korzystając z projektora można obejrzeć dwa pełnometrażowe filmy i cieszyć się bezprzewodową swobodą na kempingu, patio, czy w hotelowym pokoju. Jedną z najbardziej imponujących funkcji projektora jest Multi-Angle Projection, dzięki której urządzenie można odchylić nawet o 70 stopi, tak aby wyświetlać obraz wysoko na ścianie, a nawet na suficie bez konieczności używania statywu.



Przenośny projektor LG MiniBeam zapewnia wyjątkową swobodę użytkowania. Jest wyposażony w port USB typu C umożliwiający podłączenie np. laptopa lub smartfona i wyświetlanie tego samego obrazu, co na ekranie urządzenia, a także ładowanie wbudowanego akumulatora o pojemności 9000 mAh - wszystko przy użyciu jednego kabla. Projektor MiniBeam może też przesyłać sygnał audio do dowolnego urządzenia Bluetooth, np. bezprzewodowego głośnika, smartfona, a nawet samochodowego systemu audio.