Na rynek trafił bezprzewodowy głośnik Soundcup. Czy wyróżnia się na tle jemu podobnych urządzeń.

Zdjęcie Hama Soundcup - L /materiały prasowe Testy Test Ultimate Ears Boom 2

Hama Soundcup - L to produkt, który pozwoli cieszyć się ulubioną muzyką zarówno w domu jak i na zewnątrz, niezależnie od warunków pogodowych. Głośnik nadaje się do słuchania muzyki poza domem, nie tylko ze względu na swoje bezprzewodowe połączenie. Został wyposażony w dwa tryby pracy: indoor oraz outdoor, dzięki czemu można dostosować jakość dźwięku, w zależności od tego, czy znajdujemy się w pomieszczeniu czy na zewnątrz.

Reklama

Ponadto nie należy obawiać się, że podczas plenerowej imprezy głośnik uszkodzi się po lekkim zachlapaniu wodą. Soundcup - L posiada klasę wodoszczelności IPX4, co oznacza, że nie groźny mu lekki deszcz lub drobne zachlapanie. Czas ładowania to 4 godziny, a maksymalny czas działania to 16 godzin (w trybie AUX) i do 12 godzin (w trybie Bluetooth). Charakterystyczny kształt głośnika zapewnia równomierne rozchodzenie się dźwięku we wszystkich kierunkach.

Głośnik Hama Soundcup - L to stosunkowo niewielkie urządzenie (7,8 x 7,5 x 19,1 cm), jednak jego wnętrze kryje sporo niespodzianek. Pojemność akumulatora to 4000 mAh, a jego maksymalna moc to 24 W. Głośnik zapewnia nam jakość dźwięku stereo, a wszystko to możliwe jest po podłączeniu do urządzeń mobilnych (tablet, smartfon) z systemem Android i iOS, a także Windows.

Dodatkowo wbudowany system głośnomówiący pozwala na przeprowadzanie rozmów. Jakość dźwięku robi wrażenie. Soundcup L zawdzięcza to technologii X-Bass. Dzięki zasięgowi 10 m możemy swobodnie korzystać z urządzenia, w tym zastosować zdalne sterowanie.

Hama Soundcup - L dostępny jest w cenie 279 zł.