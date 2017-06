Głośniki JBL Go - jak odróżnić oryginał od podróbki?

JBL ostrzega, że w sprzedaży pojawiły się podrabiane głośniki JBL Go, a sporadycznie również podrabiane głośniki JBL Charge 3. Oferowane są w cenie zbliżonej do oryginału, co utrudnia ich rozpoznanie. Poniżej zamieszczamy krótki przewodnik jak odróżnić oryginalny głośnik JBL Go od podróbki.

Zdjęcie JBL - oryginał i podróbka /materiały prasowe

1. Na oryginalnym głośniku musi być naklejka importera na opakowaniu.

2. Oryginalny głośnik posiada numery seryjne.

3. Oryginalny JBL Go jest starannie wykończony.

4. W oryginalnym głośniku jest pełen zestaw informacji na temat głośnika i jego użytkowania oraz właściwa karta gwarancyjna.

5. Oryginalny głośnik wydaje dźwięk po włączeniu.

Zdjęcie JBL - oryginał i podróbka / materiały prasowe

6. W oryginalnym głośniku przyciski działają lekko i cicho, w podrabianym bardzo topornie.

7. W oryginalnym głośniku przyciski Głośniej/Ciszej zmieniają poziom głośności odtwarzanej muzyki, a w podrabianym przełączają utwory na poprzedni/następny.

8. Oryginalny głośnik jest bez zapachu, podróbka śmierdzi tanią gumą.

Film pokazujący różnice pomiędzy oryginałem a podróbką JBL Go: