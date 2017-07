Głośnik Funky BT w Biedronce

Już w najbliższy poniedziałek 17 lipca do oferty sklepów Biedronka trafi głośnik bezprzewodowy Funky BT o sumarycznej mocy 6W (2 x 3W), marki Hykker. Urządzenie będzie dostępne w cenie 49,99 zł.

Zdjęcie Głośnik Funky BT /materiały prasowe

Zdalne odtwarzanie utworów zapewnia wbudowany moduł Bluetooth umożliwiający połączenie ze smartfonem, tabletem lub laptopem. Głośnik sprawdza się także jako samodzielne urządzenie do słuchania muzyki w formacie MP3 z karty microSD, dzięki wbudowanemu czytnikowi kart pamięci do 32 GB.



Funky BT ma wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 500 mAh, dostarczający energii nawet na 5 godzin ciągłej pracy. Dodatkowo w głośniku znajdują się złącza USB i mini-jack 3.5 mm, do których można podpiąć np. słuchawki.



Obudowa urządzenia została wykonana z solidnego tworzywa, podobnie jak czarna maskownica głośnika. Jego obsługa możliwa jest dzięki estetycznym przyciskom umieszczonym na boku kolumny. Urządzenie ma poręczny kształt i uchwyt do zawieszania, co dodatkowo ułatwia jego wykorzystanie.



Głośnik Funky BT będzie dostępny w 5 kolorach: białym, czarnym, turkusowym, czerwonym i żółtym, odpowiadającym różnym upodobaniom klientów.



Głośnik Funky BT w cenie 49,99 zł będzie dostępny we wszystkich sklepach sieci Biedronka od 17 do 30 lipca 2017 roku lub do wyczerpania zapasów