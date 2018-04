Cowon Plenue J i Plenue V - odtwarzacze plików muzycznych klasy premium

Pomimo iż marka Cowon nie należy do najtańszych, to od pewnego czasu stara się coraz skuteczniej wprowadzać produkty Hi-Res ze swojej luksusowej serii Plenue do segmentu budżetowego. Dwie najnowsze propozycje producenta są tego dowodem.

Zdjęcie Cowon Plenue J /materiały prasowe

Plenue J ma smukłą obudowę (poniżej 1 cm). Niewielka waga 78 g pozwala umieścić go nawet w kieszeni koszuli bez poczucia dyskomfortu. Pomimo drobnej budowy, bateria pozwala na odtwarzanie do nawet 50 godzin.

Reklama

Urządzenie swobodnie odtwarza większość popularnych formatów HD, a muzykę można dowolnie kreować według swoich preferencji. Plenue J posiada wszystkie technologie dźwiękowe zastosowane w pozostałych modelach serii Plenue oraz rozwiązania znane z innych urządzeń Cowona.

Cowon Plenuje J dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: złotej (jupiter gold) i srebrnej (misty ocean). Sugerowana cena Cowon Plenue J w Polsce wynosi 1199 zł brutto. Cowon Plenue J dostępny jest w wybranych sklepach audio, a do odsłuchu w sklepach MP3store grupy Audiokracja.

Specyfikacja

• Pamięć: wbudowana – 64 GB, zewnętrzna – microSD, max 128GB

• Wyświetlacz: dotykowy szerokokątny 2,7” (240×320)

• Wymiary i waga: 53,2 mm x 102 mm x 9,2 mm / 78 g

• Przyciski: POWER, PLAY/PAUSE, VOL+, VOL-, FF, REW

• Obsługiwane formaty: FLAC, WAV, AIFF, ALAC, APE, MP3, WMA, OGG (24bit, 192khZ)

• JetEffect5: 48 ustawień (44 predefiniowanych + 4 własne)

• EQ: 5 pasmowy

• BBE+: BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP3 Enhance

• Efekty specjalne: Reverb (9 trybów)

• SNR: – 123dB

• THD+N: 0,003% (24bit, 48kHz)

• Crosstalk: -105dB

• Wyjście: 1V rms

• Impedancja wyjściowa: 0,5 Ohm

• Regulacja głośności: 100 poziomów

• Bateria: wbudowana, litowo-polimerowa

• Czas pracy: około 53 godzin (pliki MP3, 128kbps) / 27 godzin (pliki 24bit, 96kHz, FLAC)

• Czas ładowania: około 2 godzin (przez złącze Micro USB z adapterem 5V/2A)

Zdjęcie Cowon Plenue V / materiały prasowe





Cowon Plenue V

Plenue V został wyposażony w najnowsze przetworniki dźwiękowe oferujące najwyższe wskaźniki odtwarzania dźwięku w jakości HD. Zaimplementowane filtry cyfrowe oferują precyzyjne strojenie dźwięku nawet poza zakres słyszalności ludzkiego ucha.

Urządzenie ma wbudowane 64GB pamięci, a gdyby i tego było mało można rozszerzyć pamięć poprzez karty microSD nawet do 192GB. To wystarczająca ilość na pomieszczenie dużej ilości nawet najbardziej pamięci chłonnych formatów muzycznych.

Cowon Plenuje V dostępny jest w dwóch kolorach: czerwonym (Formula Red) i srebrnym (Frozen Silver). Sugerowana cena Cowon Plenue V w Polsce wynosi 1299 zł brutto. Cowon Plenue V będzie dostępny jest w wybranych sklepach audio, a do odsłuchu w sklepach MP3store grupy Audiokracja.

Zdjęcie Cowon Plenue V / materiały prasowe

Specyfikacja

• Pamięć: wbudowana – 64 GB, zewnętrzna – microSD, max 128GB

• Wyświetlacz: dotykowy 2,8” szerokokątny (240×320)

• Wymiary i waga: 53.4 x 93.1 x 16.7 mm / 100g

• Formaty plików: FLAC/WAV/AIFF/ALAC/APE/MP3/WMA/OGG (24bit, 192khZ)

• JetEffect5: 48 ustawień (44 predefiniowanych + 4 własne

• EQ: 5 pasmowy

• BBE+: BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP3 Enhance

• Efekty specjalne: Reverb (9 trybów)

• SNR: 126dB

• THD+N: 0,0004% (24bit, 48kHz)

• Przesłuchy stereo: -124dB

• Poziom wyjściowy: 1,73Vrms

• Impedancja wyjściowa: 0,5 Ohm

• Regulacja głośności: 140 poziomów

• Bateria: wbudowana, litowo – polimerowa

• Czas odtwarzania: ok. 41 godzin (MP3, 128kbps) / 27 godzin (24bit, 96kHz, FLAC)

• Czas ładowania: ok. 2 godzin (ładowarka DC 5V/2A lub wyższa)

• Złącze wyjściowe: jack słuchawkowy 3,5 mm