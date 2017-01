CES 2017: Telewizory Super UHD z Nano Cel

LG zaprezentowało telewizory SUPER UHD (modele SJ9500, SJ8500 i SJ8000) wyposażone w matrycę Nano Cell. Jak twierdzi producent, to najbardziej zaawansowany z dotychczasowych paneli LCD dostępnych na rynku.

Zdjęcie Telewizor Super UHD z Nano Cell /materiały prasowe

Wszystkie telewizory LG SUPER UHD na rok 2017 posiadają funkcję Active HDR z obsługą formatu Dolby Vision. Nowe modele pracują na najnowszej wersji systemu webOS, pozwalającego na obsługę funkcji Smart TV, gwarantują silny dźwięk o czystym brzmieniu oraz przyciągają wzrok przyjemnym, estetycznym wyglądem. Dzięki temu konsumenci bez trudu mogą wybrać model, który idealnie spełni ich oczekiwania.

Reklama

Matryca LCD Nano Cell zbudowana jest z wielu małych cząsteczek o średnicy ok. 1 nm, które wyjątkowo precyzyjnie odwzorowują barwy oraz pozwalają uzyskać szersze niż w przypadku innych telewizorów kąty widzenia. Zarówno widzowie siedzący na wprost ekranu, jak i patrzący pod kątem 60 stopni praktycznie nie dostrzegą różnic w odwzorowaniu kolorów na matrycy Nano Cell. To sprawia, że panele wykonane w tej technologii idealnie nadają się do telewizorów z ekranami o dużych przekątnych i wysokich rozdzielczościach.

Zdolność pochłaniania światła pozwala nowej matrycy LCD LG również na większą precyzję podczas filtrowania kolorów podstawowych, dzięki czemu wyświetlane treści są wyjątkowo wierne zamierzeniom twórców. Dla przykładu, kolor zielony na ekranach konwencjonalnych telewizorów może zawierać domieszkę fal świetlnych o innych długościach, przez co staje się wyblakły i nabiera żółtawych lub turkusowych odcieni. Technologia LG Nano Cell znacznie ogranicza problemy związane z jakością barw lub niestabilnością obrazu. Co więcej, matryca Nano Cell minimalizuje odbicia światła od ekranu, utrzymując wysokiej jakości obraz nawet przy silnym, naturalnym świetle.

Nowe telewizory z matrycą Nano Cell wyposażono w udoskonaloną funkcję ULTRA Luminance, pozwalającą na uzyskanie większej jasności oraz wyraźniejszych szczegółów w jasnych obszarach obrazu. Telewizory z nowej linii umożliwiają też wyświetlanie obrazu HDR zapisanego w różnych formatach, takich jak Dolby Vision, HDR10 czy HLG (Hybrid Log Gamma). Nowe modele posiadają także funkcję HDR Effect, która podwyższa jakość obrazu ze źródeł o standardowym zakresie tonalnym (SDR). To innowacyjne rozwiązanie pozwala na takie przetworzenie obrazu (klatka po klatce) ze źródeł SDR, by zwiększyć jasność wybranych obszarów oraz podwyższyć współczynnik kontrastu i tym samym uzyskać większe bogactwo detali.

Zgodność ze standardem transmisji BT.2020, możliwość wyświetlania ponad miliarda kolorów, funkcja Active HDR oraz obsługa formatu Dolby Vision sprawia, że każdy z nowych telewizorów LG SUPER UHD jest w stanie wyświetlić treści HDR nowej generacji, tworzone z myślą o uzyskaniu bogatych szczegółów zarówno w jasnych, jak i ciemnych obszarach obrazu. Funkcja Active HDR pozwala na przetwarzanie obrazu HDR klatka po klatce i dynamiczne wstawianie danych. Dzięki temu telewizor jest wstanie zagwarantować najwyższą jakość obrazu niezależnie od źródłowego formatu HDR: z metadanymi dynamicznymi, statycznymi czy bez metadanych.

Zdjęcie Super UHD /materiały prasowe

Nowy webOS

WebOS 3.5 w połączeniu z ulepszonym pilotem Magic Remote oraz nową funkcją Magic Link pozwala na łatwiejsze sterowanie funkcjami oraz szybszy dostęp do treści. Naciskając jeden przycisk widzowie mogą uzyskać natychmiastowy dostęp do usług, takich jak Netflix lub Amazon, i korzystać z szerokiej oferty atrakcyjnych programów 4K.

Nowy element, Magic Link umożliwia szybkie znajdowanie ulubionych treści oraz wyświetlanie informacji o aktorach i postaciach. Ponadto, dzięki udoskonalonej funkcji Magic Zoom użytkownik może powiększać i nagrywać dowolny fragment ekranu. Co więcej, telewizor podłączony kablem USB do smartfona lub komputera PC może służyć także jako ekran do oglądania fascynujących treści VR z obrazem sferycznym. Korzystając z pilota Magic Remote widzowie mogą przesuwać scenę w dowolnym kierunku, a także przy pomocy rolki regulować jej wielkość.

Najnowsza linia LG SUPER UHD została zaprojektowana zgodnie z koncepcją Ultra Slim. Każdy z modeli posiada wyjątkową podstawę w kształcie półksiężyca, dzięki której telewizor sprawia wrażenia jakby unosił się w powietrzu. Efekt robi szczególne wrażenie przy 55-calowym SJ9500 mierzącym w najsmuklejszym miejscu zaledwie 6,9 mm.



Zobacz także: