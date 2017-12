CES 2017: Nowa linia głośników LG na rok 2018

Na zbliżających się targach CES 2018 LG zaprezentuje najnowszą linię produktów audio klasy premium. Jedną z innowacji jest zaawansowana, autorska technologia firmy Meridian Audio. Przygotowano również ofertę dla miłośników muzyki oraz filmów, która obejmuje różnorodne urządzenia, od soundbarów z systemem Dolby Atmos po przenośne głośniki Bluetooth oraz model wyposażony w sztuczną inteligencję.

Zdjęcie Nowa linia głośników LG na rok 2018 /materiały prasowe

Nowy system soundbar SK10Y ma moc wyjściową 550W oraz obsługuje technologię Dolby Atmos umożliwiającą odtwarzanie dźwięku kanałowego w układzie 5.1.2. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest odwzorowywanie „obiektów dźwiękowych”, które mogą być precyzyjnie rozmieszczone w dowolnych punktach przestrzeni. Sprawia to, że dźwięk dociera do użytkownika ze wszystkich stron, także z góry. To wszystko gwarantuje bardziej realistyczne efekty dźwiękowe, a widzowie mają wrażenie, że znajdują się w samym centrum akcji. Aby ze wszystkich stron otoczyć słuchaczy dźwiękiem, w systemie soundbar SK10Y zastosowano kilka głośników, w tym dwa skierowane do góry. W celu dostosowania sprzętu do wysokości pomieszczenia, użytkownicy mogą regulować natężenie dźwięku emitowanego przez głośniki.

Współpraca LG z firmą Meridian Audio zaowocowała zastosowaniem w systemie SK10Y między innymi technologii Bass and Space, pozwalającej na otoczenie użytkowników dźwiękiem. Dzięki temu do słuchaczy dociera on cieplejszy i bardziej realistyczny, niezależnie od miejsca, w którym siedzą.

Opracowana przez firmę Meridian funkcja Height Elevation pozwala z kolei na uzyskanie wrażenia, że dźwięk dociera znad systemu soundbar, tzn. z poziomu ekranu, co przekłada się na lepszą słyszalność dialogów oraz czystsze brzmienie muzyki. Dodatkowo, soundbar LG SK10Y jest kompatybilny z bezstratnymi plikami audio pozwalającymi na odtwarzanie dźwięku zarejestrowanego w studiu nagraniowym. System ma pasmo przenoszenia do 40kHz oraz jest wyposażony w funkcję podwyższania jakości dźwięku ze standardowych formatów do poziomu odpowiadającego próbkowaniu 24 bit/192Hz, która pozwala na zapewnienie brzmienia bogatego w szczegóły.

Soundbar SK10Y przyciąga wzrok nowoczesnym wzornictwem o harmonijnych krawędziach, a smukły profil pozwala ustawić go pod wieloma telewizorami LG OLED oraz SUPER UHD z oferty na rok 2018. Urządzenie jest też wygodne w użyciu i może być łatwo podłączane do serwerów multimedialnych, głośników oraz innych inteligentnych urządzeń zgodnych z technologią Chormecast. Aby rozpocząć odtwarzanie piosenki, podcastu lub klipu audio z serwera streamingowego, wystarczy użyć polecenia zaczynającego się od „Ok Google”.

Przenośne głośniki na każdą okazję

Przenośne głośniki LG z serii PK można łatwo zabrać ze sobą wszędzie. Urządzenia te pozwalają na odtwarzanie silnego dźwięku oraz są wyposażone w nastrojowe podświetlenie. W głośnikach zastosowano technologie firmy Meridian Audio, umożliwiające uzyskanie silnych i czystych basów, a także optymalnej jakości odtwarzania mowy i partii wokalnych. Seria PK na rok 2018 jest zgodna ze standardem Apt-X HD Bluetooth pozwalającym na bezprzewodowe, strumieniowe przesyłanie 24-bitowej muzyki z zachowaniem jakości bliskiej oryginałowi. Dzięki funkcji Dynamic Party Lighting sprzęt może dostarczać też dodatkowych wrażeń wizualnych, rozbłyskując w rytm muzyki. Ponadto, wszystkie modele z serii PK mają wytrzymałą konstrukcję oraz wygodne uchwyty pozwalające na łatwe przenoszenie.

Wspaniałe brzmienie i Asystent Google

Targi CES 2018 będą dla firmy LG okazją do zaprezentowania pierwszego urządzenia audio klasy premium, wyposażonego w sztuczną inteligencję - głośnika LG ThinQ z wbudowanym Asystentem Google. Głośnik LG ThinQ umożliwia głosowe sterowanie inteligentnymi urządzeniami AGD firmy LG, np. można go skonfigurować w taki sposób, aby użytkownik mógł włączać lub wyłączać oczyszczacz powietrza wypowiadając polecenie zaczynające się od słów „OK Google”. Dodatkowo, dzięki technologiom opracowanym przez firmę Meridian Audio, głośnik gwarantuje bezkompromisową jakość dźwięku. Między innymi, jest wyposażony w funkcję High Resolution Audio, która zapewnia kompatybilność z bezstratnymi plikami audio i pozwala na uzyskanie dźwięku identycznego z zarejestrowanym w studiu nagraniowym.

Głośniki stworzone na imprezę

Z myślą o miłośnikach imprez firma LG przygotowała głośniki umożliwiających odtwarzanie bardzo silnego dźwięku. Są to zintegrowane systemy o dużej mocy, nawet 1800 W oraz wyposażone w rozwiązania pomagające ożywić atmosferę każdej imprezy. Są to między innymi funkcje DJ, tryby karaoke, czy efekty świetlne. Najnowsze głośniki LG mają wytrzymałą konstrukcję, intuicyjną obsługę oraz interfejsy zapewniające swobodę pobierania lub strumieniowego przesyłania muzyki.