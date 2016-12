CES 2017: Dźwięk UHQ (Ultra High Quality) i inne nowości Samsunga

Koreański gigant w trakcie targów CES 2017 zaprezentuje kilka nowości z segmentu produktów audiowizualnych, na czele z nową technologią odtwarzania dźwięku - UHQ (Ultra High Quality), a także nową generację odtwarzacza UHD Blu-ray, Blu-Ray Samsung M9500 UHD.

W nowym asortymencie specjalną pozycję zajmuje audio UHQ (Ultra High Quality) - zastrzeżona technologia firmy Samsung umożliwiająca uzyskanie 32-bitowego, bogatego, pełnego szczegółów dźwięku z dowolnego źródła zarejestrowanego w technologii od 8- do 24-bitowej.

Audio UHQ cechuje możliwość poprawy odtwarzanego materiału dźwiękowego do jakości 32-bitowej, zarówno w przypadku połączeń przewodowych, jak i bezprzewodowych. Technologia 32-bitowego audio tworzy dźwięk, którego jakość jest znacznie bliższa oryginalnemu nagraniu niż powszechne dziś audio HD, co zapewnia bogate brzmienie, które z niespotykaną klarownością ożywia każdą nutę.

Firma Samsung opracowała również własne algorytmy w celu doskonalenia ultrawysokiej jakości dźwięku, wykorzystując cechy zastrzeżonej technologii i ekspertyzę swojego najnowocześniejszego laboratorium audio znajdującego się w Stanach Zjednoczonych.

W nowych soundbarach zastosowano technologię "anulowania zniekształceń", która ogranicza zmiany dźwięku przez przewidywanie ruchów wewnętrznych zespołów głośnikowych i kontrolowanie ich w celu dostarczania dźwięku o doskonałych parametrach. Znakomicie sprawdza się to w głośniku niskotonowym, który często produkuje silny, niski dźwięk przy ruchu membrany większym i bardziej nieprzewidywalnym, niż inne zespoły głośnikowe. Algorytm "anulowania zniekształceń" może inteligentnie przewidzieć ruch elementów głośnika niskotonowego, kontrolować go i odtwarzać dokładniej i stabilniej niskie dźwięki.

Nowy propozycje firmy Samsung obejmują również "szerokopasmowy głośnik wysokotonowy", który poszerza miejsce najlepszego odbioru audio w każdym pomieszczeniu, zwiększając obszar, w którym można rozkoszować się optymalnym dźwiękiem. Nowy profil zawiera również funkcję "Crystal Amplifier", usuwającą szum, dzięki której możemy słuchać najbardziej precyzyjnego brzmienia w najszerszym zakresie.

Bezprzewodowy głośnik H7

Samsung przedstawi również nowy głośnik, który odzwierciedla potrzeby odbiorców audio klasy hi-fi - osiągnięcie, które już teraz zdobywa w branży uznanie i wyróżnienia.

Nowy bezprzewodowy głośnik Samsung H7, oferujący 32-bitową, ultrawysoką jakość dźwięku, otrzymał nagrodę CES Innovation 2017 za wspaniałą jakość dźwięku, znakomite wzornictwo i zapewnienie intuicyjnej obsługi. Głośnik ten stanowi zarówno osiągnięcie umacniające czołową pozycję Samsung w tej kategorii, jak i sztandarowy przyszłościowy produkt, który firma będzie dalej rozwijała.

Ta nagrodzona technologia 32-bitowego audio UHQ w połączeniu z emisją basów poniżej 35 Hz zapewnia dźwięk o szerokim paśmie w całym zakresie słyszalnym dla człowieka - od wysokich do niskich częstotliwości.

Głośnik wyposażono też w bardziej intuicyjny interfejs, który obsługiwać można za pomocą pokrętła - pozwala ono na dostosowanie poziomu głośności oraz wybór ulubionych list odtwarzania ze strumieniowych serwisów muzycznych. Dzięki eleganckiemu, nowoczesnemu wykończeniu z metalu, które przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym konsumentom.

Soundbar z wbudowanym głośnikiem niskotonowym

Nowy soundbar MS750 jest pierwszym tego rodzaju urządzeniem firmy Samsung, w którym efekt subwoofera włączono bezpośrednio do jednostki podstawowej. Takie rozwiązanie, za sprawą którego bas jest zbalansowany i krystalicznie czysty, oznacza mniej sprzętów w domu. Soundbar MS750 to niewielkie urządzenie, które możemy uruchomić jednocześnie z telewizorem Samsung.

W najnowszych systemach domowego audio firmy Samsung wprowadzono również usprawnienia w rozwiązaniu do montażu naściennego, dzięki opcjonalnemu, prostemu w użyciu wspornikowi w kształcie litery "I" łączącemu telewizor bezpośrednio z soundbarem. Takie podejście upraszcza cały montaż - do zainstalowania jest jeden wieszak, co sprawia, że w ścianie wystarczy wywiercić tylko jeden otwór.

Blu-Ray Samsung M9500 UHD



Odtwarzacz Blu-Ray UHD firmy Samsung automatycznie optymalizuje ustawienia ekranu i dźwięku, analizując odtwarzany materiał. Oznacza to, że będziemy teraz mogli bez problemu korzystać z różnych treści bez konieczności zmiany ustawień telewizora i urządzeń audio.

Telewizor i odtwarzacz możemy obsługiwać za pomocą pilota do telewizora (Samsung Smart Control) z wykorzystaniem protokołu Bluetooth. W nowym dostępnym w M9500 trybie Private Cinema dźwięk telewizora można przenieść na słuchawki działające za pośrednictwem Bluetooth, co daje większą swobodę oglądania filmów czy też grania.

Nowe funkcje do odtwarzacza Blu-Ray UHD, które zostaną wprowadzone w 2017 roku, obejmują też jeszcze bardziej ulepszoną łączność z innymi urządzeniami. Będziemy mogli między innymi oglądać ulubione tytuły z płyt Blu-Ray na urządzeniach mobilnych. Ponadto materiały nagrane kamerami 360 takimi jak np. Gear 360 będzie można ze smartfona przesyłać na ekran telewizora za pośrednictwem odtwarzacza Samsung M9500 UHD.