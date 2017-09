Bose wprowadza nowy malutki głośnik Bluetooth

​Firma Bose zaprezentowała SoundLink Micro Bluetooth, swój najmniejszy i najbardziej wytrzymały przenośny głośnik. Micro mierzy 9,83 cm szerokości, 3,48 cm wysokości i waży 0,29 kg.

Zdjęcie Bose SoundLink Micro Bluetooth /materiały prasowe

Micro jest wypełniony po brzegi nowoczesnymi technologiami. Nowy, niestandardowy przetwornik, miniaturowe pasywne membrany oraz akumulator litowo-jonowy zostały zaprojektowane razem jako jeden mikrosystem. Dlatego głośnik zapewnia zupełnie nową jakość mobilnego brzmienia - nawet sześć godzin dźwięku oraz głębokiego basu z urządzenia, które w całości mieści się w dłoni.



SoundLink Micro Bluetooth jest wytrzymały - przetrwa letnie upały, zimowe mrozy oraz warunki trudniejsze, niż zakłada norma IPX7. Całkowicie wodoodporny, został zaprojektowany pod kątem odporności na wodę z mydłem, chlorowaną oraz słoną. W deszczu i śniegu, upuszczony do zlewu, basenu czy w wody oceanu, Micro nie przestanie grać. Urządzenie jest pokryte miękkim silikonem, który chroni przed zadrapaniami, wgnieceniami, pęknięciami, uderzeniami, upadkami, kurzem, brudem i piaskiem. A równie wytrzymały pasek z tyłu obudowy pozwala łatwo przymocować głośnik do torby, plecaka, roweru lub innego sprzętu.



Micro jest intuicyjny w obsłudze. Wykorzystuje proste polecenia głosowe do parowania poprzez Bluetooth, a dzięki wbudowanemu trybowi głośnomówiącemu oraz wielofunkcyjnemu przyciskowi, umożliwia także odbieranie połączeń, dzwonienie i aktywowanie asystenta głosowego jednym naciśnięciem - bez konieczności sięgania po telefon. W połączeniu z aplikacją Bose Connect może synchronizować się z innymi głośnikami SoundLink w Trybie Stereo (lewy-prawy kanał) albo Trybie Party (jednoczesne odtwarzanie muzyki).

Zdjęcie Bose SoundLink Micro Bluetooth / materiały prasowe

Reklama

Nowy SoundLink Micro będzie dostępny od 21 września 2017 roku za 499 zł, w trzech kolorach: czarnym, niebieskim i pomarańczowym.