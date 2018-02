Bose SoundSport Free - dźwięk bez kabli

Firma Bose zaprezentowała bezprzewodowe słuchawki SoundSport Free, na które składają się dwie małe słuchawki douszne. SoundSport Free są dostępne w cenie 849 zł.

Zdjęcie Bose SoundSport Free /materiały prasowe Testy Test Samsung Gear IconX

Każda słuchawka waży 18 gramów włącznie z końcówką StayHear+ i mierzy 3,12 x 2,5 x 3 cm. Wyposażono je w całkiem nowy, wzmocniony system antenowy, który utrzymuje stabilne połączenie między słuchawkami i telefonem lub tabletem, z którym są sparowane - niezależnie od tego, czy urządzenie znajduje się w odległości 10 metrów, w kieszeni użytkownika, w torbie sportowej, czy też jest przypięte w opasce na ramię. Dzięki pakietowi akustycznemu, obejmującemu cyfrowe przetwarzanie sygnału Bose, korekcję optymalizowaną w zależności od głośności, oraz akumulator litowo-jonowy, słuchawki SoundSport Free zapewniają nawet pięć godzin mocnego, klarownego dźwięku - bez trzasków, stuknięć i syków.

Słuchawki SoundSport Free stworzono z myślą o intensywnym treningu. Zastosowano w nich specjalne końcówki StayHear+ Sport. Są solidne i wytrzymałe, a klasa szczelności IPX4 zapewnia odporność na wodę i pot, zarówno podczas treningów w pomieszczeniach, jak i pod otwartym niebem.

Zdjęcie Bose SoundSport Free / materiały prasowe

Pokrowiec ładujący magnetycznie przytrzymuje słuchawki, pozwala je przechowywać i umożliwia ich dwukrotne, pełne naładowanie, zapewniając tym samym nawet 10 dodatkowych godzin pracy. Jeśli słuchawek nie odłożono do pokrowca, nowa funkcja "Find My Buds" w aplikacji Bose Connect App pokazuje, gdzie i kiedy ich ostatnio używano, co pomaga szybko je zlokalizować.

Dostępność i kolory

Słuchawki SoundSport Free będą dostępne w trzech kolorach: Triple Black (czarny), Midnight Blue i Yellow Citron (niebiesko-żółty) oraz Bright Orange i Midnight Blue (pomarańczowo-niebieski). Słuchawki SoundSport Free będą dostępne w salonach Bose, Bose.pl oraz u autoryzowanych sprzedawców Bose.