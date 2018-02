​BenQ TH671ST - projektor do oglądania filmów i do grania

​BenQ TH671ST to nowy projektor przeznaczony dla graczy i szeroko pojętej domowej rozrywki, czyli oglądania koncertów i wydarzeń sportowych na dużym ekranie. Nowy projektor ma rzeczywistą (ang. native) rozdzielczość Full HD (1920 na 1080), jasność 3000 ANSI lumenów i kontrast 10 000.

Zdjęcie ​BenQ TH671ST /materiały prasowe

Opisywany sprzęt wyposażono w lampę o żywotności do 15 000 godzin pracy w trybie LampSave. Dzięki krótkiej ogniskowej obiektywu obraz o przekątnej 100 cali (254 cm) uzyskać można z odległości zaledwie 1,5 m od ekranu, a maksymalnej wielkości - o przekątnej do 300 cali (762 cm) - z odległości 4,5 m. Pierwsze dwa modele jasność 4000 ANSI lumenów, trzeci - 3500 ANSI lumenów.

Funkcja LumiExpert automatycznie i na bieżąco dostosowuje jasność wyświetlanego obrazu do zmieniających się warunków oświetlenia otoczenia co zwiększa komfort grania czy oglądania.



Cztery zdefiniowane tryby parametrów wyświetlania obrazu - Game, Music, Sport i Cinema umożliwiają szybkie dostosowanie ustawień projektora do wyświetlanych treści.Dwa gniazda HDMITH671ST wyposażony jest w dwa gniazda HDMI, co pozwala na jednoczesne podłączenie dwóch źródeł sygnału np. konsoli i odtwarzacza BD czy sygnału TV i błyskawiczne ich przełączanie w trakcie zabawy. Jedno z gniazd obsługuje standard MHL umożliwiający bezproblemowe podłączenie smartfonów i tabletów.



BenQ TH671ST dostępny jest w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 3029 zł, gwarancja 36 miesięcy (12 miesięcy lub 2000 h na lampę).