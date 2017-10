Asus przedstawia niewielki projektor P3E

Firma Asus wprowadza do oferty projektor o niezwykle krótkim rzucie. Kompaktowy model P3E zapewnia rozdzielczość obrazu WXGA (1280x800) o jasności do 800 lumenów. Rzutnik jest bardzo lekki, niewiele większy niż opakowanie na płytę CD i z łatwością zmieścimy go w podręcznej torbie. Otrzymał nagrodą Good Design 2015 za wydajność i mobilność.

Zdjęcie Asus P3E /materiały prasowe

Asus P3E ma źródło światła o jasności 800 lumenów i oferuje szeroką przestrzeń barw (100 proc. NTSC). Wyświetla obraz o rozdzielczości WXGA 1280x800. Bezrtęciowe źródło światła Eco-LED cechuje się żywotnością do 30 tysięcy godzin.

Projektor waży jedynie 550 g i mierzy 153,5 x 43 x 131,2 mm – jego rozmiar zbliżony jest do opakowania na płytę CD. Podobnie jak inne projektory firmy Asus, model P3E działa z większością zasilaczy do notebooków Asus . Pozwala to na ograniczenie bagażu w podróży.

P3E ma obiektyw o wyjątkowo krótkim rzucie, który wyświetla ukośnie obrazy mierzące od 25 cali z odległości 0,45 m do 200 cali z odległości 3,4 m. Użytkownicy mogą zmienić dowolną pionową płaszczyznę w wyświetlacz – to idealne rozwiązanie dla osób prowadzących prezentacje w małych salach konferencyjnych i innych miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Opuszczana podpórka pozwala na szybkie dostosowanie wysokości, o wiele sprawniejsze niż w przypadku tych tradycyjnych, dokręcanych. P3E może być natychmiast włączony lub wyłączony, ponieważ jego źródło światła LED nie musi się rozgrzewać ani stygnąć. Głośnik, wzmocniony przez rozwiązanie Asus SonicMaster odpowiada za wierny dźwięk, który pozwala poczuć się jak w kinie.

Asus P3E wyposażony jest w porty HDMI/MHL i VGA, zapewniające maksymalną zgodność z urządzeniami zewnętrznymi. Użytkownicy mogą łatwo podłączyć projektor P3E do komputerów PC, notebooków, urządzeń mobilnych i innych źródeł multimediów.

P3E doładowuje również urządzenia kompatybilne z technologią MHL, jednocześnie wyświetlając ich treści. Użytkownicy nie muszą się już martwić o ewentualne rozładowanie baterii urządzenia mobilnego w trakcie prezentacji.

Projektor Asus P3E jest dostępny w Polsce w cenie ok. 2469 zł.