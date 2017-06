Apple HomePod - inteligentny głośnik do domu

Podczas konferencji WWDC 2017 firma Apple zaprezentowała długo oczekiwany głośnik domowy z zaimplementowanym asystentem głosowym Siri na pokładzie. Urządzenie ma stanowić konkurencję dla Google Home i Amazon Echo.

Zdjęcie Apple HomePod /materiały prasowe

Narodziny Apple HomePoda można tłumaczyć w dwojaki sposób. Gigant z Cupertino od lat jest związany ze światem muzyki, a rynek inteligentnych głośników stale się rozrasta. Kwestią czasu była prezentacja własnego głośnika, idealnego do słuchania muzyki, ale i sterowania domowym sprzętem.



Na pokładzie HomePoda znajdziemy procesor Apple A8 - identyczny do tego, który napędza iPhone'y 6 i 6 Plus. Głośnik ma własny woofer, siedem tweeterów i sześć mikrofonów. Jest on w stanie zeskanować kształt pomieszczenia, w którym się znajduje i samodzielnie dobrać sposób emisji dźwięku, by wrażenia użytkownika były jak najlepsze.



Podobnie jak inne tego typu urządzenia dostępne na rynku, Apple HomePod może być łączony w pary. Nic nie stoi na przeszkodzie, by jeden z głośników ustawić w salonie, a drugi w sypialni i jednocześnie puszczać przez oba tę samą muzykę wykorzystując AirPlay. HomePod jest także zintegrowany z usługą Apple Music.

Zdjęcie Apple HomePod / materiały prasowe

Nad poprawnością działania HomePoda czuła Siri, która reaguje na nasze komendy głosowe. Poza standardowymi procedurami (odtwarzanie muzyki, ustawienie alarmu, podanie prognozy pogody, itd.) Siri jest także w stanie sterować elementami smart home.



Apple HomePod został wyceniony na 349 dol. Będzie sprzedawany w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i srebrnej od grudnia br. Raczej nie ma co spodziewać się go w naszym kraju.