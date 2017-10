Antypiracka organizacja zamknęła 30 nielegalnych stacji

MENA Broadcast Satellite Anti-Piracy Coalition świętowała na swoim ostatnim posiedzeniu zamknięcie w okresie od kwietnia do września 30 nielegalnych kanałów telewizyjnych. Kolejne 26 kanałów przestało niedawno naruszać prawa autorskie. 11. posiedzenie tej koalicji do walki z piractwem odbyło się w Amsterdamie, z udziałem głównych nadawców i operatorów satelitarnych w regionie.

Zdjęcie Walka z nielegalnymi kanałami telewizyjnymi trwa /materiały prasowe

- Dzięki najnowszej serii działań branża telewizji satelitarnej w regionie skutecznie pozbyła się plagi piractwa, która nas wyniszczała od 2012 roku. Stało się tak tylko dzięki skutecznej współpracy producentów, nadawców i operatorów satelitarnych. Nawet w ostatni weekend słyszeliśmy wieści, że egipscy producenci filmowi podpisują nowe umowy z legalnymi stacjami telewizyjnymi - takie kroki nie miałyby wcześniej miejsca z powodu piractwa. To duży impuls dla sektora - powiedział Sam Barnett, dyrektor generalny MBC Group.

Koalicja potwierdziła również swoje zobowiązanie do pełnego zaangażowania w ochronę treści przed nielegalną dystrybucją satelitarną i zgodziła się rozszerzyć swoją działalność o piractwo IPTV i OTT. Członkowie koalicji dyskutowali również o rosnącym zagrożeniu ze strony nielegalnych transmisji strumieniowych i pobierania plików internetowych oraz zgodzili się współpracować w celu wzmocnienia ich relacji z władzami w tym kontekście.



MENA Broadcast Satellite Anti-Piracy Coalition powstała w 2014 roku, skupiając głównych operatorów (Eutelsat, Arabsat, Nilesat, Noorsat, Gulfsat, Viewsat, STN i JMC) oraz producentów, nadawców i firmy telekomunikacyjne (MBC, OSN, Rotana, ART, CNE, Du, Etisalat, Mediagates, My HD, Paramount, Rdatv, Sony Pictures, Warner Bros, Universal, WWE, Sound and Light and Cinema Company, International Advertising Association, Cedars Art, Eagle Films, Almassa Art Production, Egyptian Chamber of Cinema Industry, Media Production City, Misr International Films, Spot 2000 oraz MPA), aby walczyć z piractwem.