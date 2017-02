87 proc. Rosjan uważa, że piractwo jest... legalne

Nowe badanie przeprowadzone przez Irdeto pokazuje, że 87 proc. rosyjskich konsumentów uważa, iż tworzenie lub udostępnianie pirackich treści wideo nie jest niezgodne z prawem. 66 proc. ankietowanych uważa, że ​​streaming lub pobieranie pirackich treści również jest legalne. W Rosji, jak w wielu innych krajach, nieautoryzowane kopiowanie, transmitowanie, rozpowszechnianie lub reprodukcja materiałów chronionych prawem autorskim, w tym treści audiowizualnych, jest niezgodne z prawem.

Zdjęcie Według większości Rosjan, piractwo nie jest zakazane przez prawo /©123RF/PICSEL

Ta niewiedza po stronie rosyjskich konsumentów jest spowodowana prawdopodobnie rosnącą skalą piractwa w tym regionie. Ponad połowa respondentów (57 proc.) uważa, że aktywnie ogląda pirackie treści. Ponadto, prawie jedna czwarta (22 proc.) badanych ogląda pirackie treści co najmniej raz w tygodniu lub częściej.

Reklama

Piracenie treści wideo skutkuje utratą pieniędzy, co wpływa negatywnie zarówno na jakość, jak i ilość inwestycji w nowe filmy i programy telewizyjne. Prawie połowa ankietowanych (48 proc.) uważa, że nie ma wpływu na ich nielegalną konsumpcję wideo. W rzeczywistości tylko 12 proc. konsumentów stwierdziło, że to sprawia, iż chcą zaprzestać oglądania pirackich treści całkowicie, po odkryciu tego faktu. Pokazuje to, jak wielu konsumentów nie w pełni zdaje sobie sprawę z negatywnego wpływu piractwa na tworzenie nowej, innowacyjnej rozrywki.



Jeśli chodzi o najbardziej popularne pirackie treści, badanie wykazało, że 38 proc. konsumentów, którzy oglądają pirackie treści, woli pobierać filmy, które są aktualnie wyświetlane w kinie. Ponadto, 21 proc. konsumentów jest najbardziej zainteresowane ściąganiem seriali telewizyjnych. W Rosji sport na żywo, oryginalne treści OTT z Netfliksa, Hulu, itp. nie są aż tak popularne (mniej niż 6 proc. respondentów je preferuje). Pod względem metod stosowanych do oglądania lub dostępu do pirackich treści, 75 proc. konsumentów, którzy oglądają pirackie treści, robi to na laptopie lub komputerze częściej niż na tablecie (5 proc.) lub smartfonie (4 proc. Android, 1 proc. Apple iOS).



Badanie online zostało przeprowadzone przez Irdeto w partnerstwie z YouGov i obejmowało 1005 ankietowanych w wieku 18+.